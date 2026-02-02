Simon Fleisch Wie Roboter den Schlachthof in Wittlich verändern 02.02.2026, 16:00 Uhr

i Bei dem Wittlicher Traditionsbetrieb Simon-Fleisch stehen Modernisierungen an. Der Platzbedarf hierfür ist hoch. (Symbolfoto) picture alliance / dpa/dpa

Robotertechnik, neue Kühlhäuser und ein neues Betäubungssystem – dafür braucht der Wittlicher Schlachthof Simon-Fleisch mehr Platz. Warum die Schweine in Gruppen betäubt werden?

4000 am Tag, 1,1 Millionen im Jahr – so viele Schweine werden im Wittlicher Traditionsbetrieb Simon-Fleisch geschlachtet. Damit gehört der Schlachthof zu einer der größten privaten Schweineschlachtereien Deutschlands.Hinzu kommt eine geplante Modernisierung, die es in sich hat: Robotertechnik, neue Kühlhäuser, eine neue Betäubungsanlage.







Artikel teilen

Artikel teilen