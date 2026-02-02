Simon Fleisch: Wie Roboter den Schlachthof in Wittlich verändern
Robotertechnik, neue Kühlhäuser und ein neues Betäubungssystem – dafür braucht der Wittlicher Schlachthof Simon-Fleisch mehr Platz. Warum die Schweine in Gruppen betäubt werden?
4000 am Tag, 1,1 Millionen im Jahr – so viele Schweine werden im Wittlicher Traditionsbetrieb Simon-Fleisch geschlachtet. Damit gehört der Schlachthof zu einer der größten privaten Schweineschlachtereien Deutschlands.Hinzu kommt eine geplante Modernisierung, die es in sich hat: Robotertechnik, neue Kühlhäuser, eine neue Betäubungsanlage.