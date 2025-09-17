Demokratie wird vor Ort gemacht, heißt es. Doch was ist, wenn vor Ort Handlungsunfähigkeit herrscht? Dann ist die Demokratie in Gefahr, warnt die Cochem-Zeller Initiative „Jetzt reden wir“. Dazu gibt es zahlreiche Reaktionen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Initiative der Cochem-Zeller Ortsbürgermeister „Jetzt reden wir“ schlägt hohe Wellen. Berthold Schäfer aus Alflen, Stefan Thomas aus Faid, Matthias Hetger aus Hambuch, Johannes Hammes aus Zettingen und Nicole Jobelius-Schausten aus Ellenz-Poltersdorf verstehen sich als „Stimme der Dörfer“, wenn sie sagen: „Die Kommunen in Rheinland-Pfalz benötigen dringend eine solide finanzielle Basis, um ihre Aufgaben eigenverantwortlich und ...