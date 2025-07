Wie oft kommen Flächenbrände in Cochem-Zell vor?

Erst vor wenigen Tagen brannte ein Stoppelfeld in Kaifenheim, in Ulmen gab es einen Heckenbrand. Flächenbrände sind im Hochsommer keine Seltenheit. Doch wie sieht’s in diesem Jahr generell aus?

Es ist Hochsommer, und damit steigt auch die Gefahr für Flächenbrände. Zwar liegen die Temperaturen derzeit nicht bei den Höchstwerten und es gab auch einiges an Regen, doch Hitzetage gab es gerade Anfang des Monats trotzdem schon so einige. Wie verhält es sich in der Region Cochem-Zell? Mussten die Feuerwehrleute schon häufig zu Flächenbränden ausrücken? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Jörg Hirschen, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Cochem, sagt, dass der Bereich rund um Cochem dieses Jahr bisher Glück hat: Die Einsatzkräfte mussten noch zu keinem einzigen Einsatz ausrücken, bei dem es um einen Flächenbrand ging.

Auch in der VG Zell verhält es sich diesen Sommer sehr ruhig: Einsätze gab es bislang laut dem Wehrleiter Markus Hensler zwar viele, darunter aber keinen einzigen Flächenbrand. Lediglich zur Unterstützung in einer anderen Verbandsgemeinde wurden die Feuerwehrleute aus der VG Zell hinzugezogen.

Im Bereich der Feuerwehr der VG Kaisersesch hält es sich laut Mike Kaiser, stellvertretender Wehrleiter, momentan noch in Grenzen: Bisher gab es nur drei bis vier Einsätze in diesem Jahr, die sich um einen Flächenbrand drehten. Zuletzt brannte am vergangenen Wochenende ein Stoppelfeld bei Kaifenheim, ausgelöst durch einen beinah vollständig ausgebrannten Mähdrescher.

Thomas Kerpen, Wehrleiter der VG Ulmen, sagt, dass sein Einsatzbereich derzeit von Flächenbränden größtenteils noch verschont bleibe: „Es gab zwar einige, aber das begrenzte sich auf die Zeit, als es von den Temperaturen richtig heiß war.“ Zwischendurch kann es dennoch immer wieder mal passieren, da beispielsweise Hecken doch trocken seien. Erst am vergangenen Montag musste die Feuerwehr wegen eines Heckenbrands in Ulmen ausrücken. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte hatten die Nachbarn das Feuer aber schon gelöscht, Wärmebildkameras zeigten keine Wärmequelle mehr an.