Lage des Falters kritisch Wie oft fliegt der Mosel-Apollo noch? Thomas Brost 29.01.2026, 13:00 Uhr

i Ein prächtiger Falter, leider immer seltener in der Natur zu sehen: der Mosel-Apollo. Mechthild Haupts

Seit Jahren befindet sich der Mosel-Apollo im Sinkflug. Der majestätische Schmetterling, der nur zwischen Calmont und Winningen vorkommt, war einst womöglich 1500 Individuen stark. Jetzt ist er vom Aussterben bedroht – Experten kämpfen dagegen an.

Genau ein Jahr ist es her, seitdem die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine Klage gegen die Hubschrauberspritzung im Moseltal angestrengt hat – und im Eilverfahren vor Gericht verlor. Hintergrund war die stark schwindende Population des Mosel-Apollos, des charakteristischen Schmetterlings von der Untermosel.







