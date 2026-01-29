Seit Jahren befindet sich der Mosel-Apollo im Sinkflug. Der majestätische Schmetterling, der nur zwischen Calmont und Winningen vorkommt, war einst womöglich 1500 Individuen stark. Jetzt ist er vom Aussterben bedroht – Experten kämpfen dagegen an.
Genau ein Jahr ist es her, seitdem die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine Klage gegen die Hubschrauberspritzung im Moseltal angestrengt hat – und im Eilverfahren vor Gericht verlor. Hintergrund war die stark schwindende Population des Mosel-Apollos, des charakteristischen Schmetterlings von der Untermosel.