Kirchenerhalt dankt Ehrenamt Wie Meiserich die Chefetage des Bistums beeindruckt Dieter Junker 13.10.2026, 12:00 Uhr

i Ein Kleinod von Meiserich, in dem ziemlich viel Herzblut der Menschen aus dem Ort steckt: die Kirche St. Anna. Dieter Junker

In einer Zeit, in der Kirchen eher entweiht statt wieder eröffnet werden, feiert Meiserich die Sanierung der Kirche St. Anna. Der große Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer beeindruckt sogar die Spitze des Bistums Trier.

Die kleine Kirche St. Anna im Ulmener Stadtteil Meiserich ist ein kirchen- wie kunstgeschichtliches Kleinod. 1521 wurde sie von einem Kölner Weihbischof konsekriert, über viele Jahrhunderte war sie eine beliebte Marienwallfahrtskirche, bis heute ist sie ein Ort des Glaubens, des Gebets und der Gemeinschaft.







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