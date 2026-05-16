Sechs-Meter-Lärmschutzwände Wie laut wird es im Batteriespeicherwerk? Christian Moeris 16.05.2026, 06:00 Uhr

i Eine 3D-Visualisierung des geplanten Batteriespeicherwerks in Wittlich-Wengerohr nahe des Umspannwerks. Die Anlage soll eine Fläche von sechs Hektar (170 x 310 Meter) in Anspruch nehmen. Eco Stor/Grafik

Brummen statt Abendruhe? Das Batteriespeicherwerk in Wengerohr wird größer als früher geplant. Anwohner fragen sich, ob die Lärmschutzmaßnahmen wirklich reichen.

Trafo-Brummen und Lüfter-Surren: Diese Geräuschkulisse fürchten Bürger aus Wengerohr, die zwischen der Polizeischule und dem Friedhof wohnen, wenn das geplante Batteriespeicherwerk errichtet und in Betrieb genommen ist. Unserer Zeitung hat jüngst nahe des Umspannwerks, wo die Anlage gebaut werden soll, erneut Anwohner getroffen.







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