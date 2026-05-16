Brummen statt Abendruhe? Das Batteriespeicherwerk in Wengerohr wird größer als früher geplant. Anwohner fragen sich, ob die Lärmschutzmaßnahmen wirklich reichen.
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Trafo-Brummen und Lüfter-Surren: Diese Geräuschkulisse fürchten Bürger aus Wengerohr, die zwischen der Polizeischule und dem Friedhof wohnen, wenn das geplante Batteriespeicherwerk errichtet und in Betrieb genommen ist. Unserer Zeitung hat jüngst nahe des Umspannwerks, wo die Anlage gebaut werden soll, erneut Anwohner getroffen.