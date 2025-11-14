St. Aldegund und Treis-Karden Wie laufen die Ermittlungen zu den Schiffsunfällen? 14.11.2025, 06:30 Uhr

i Im Oktober konnte endlich das neue Schleusentor in St. Aldegund eingesetzt werden. Ulrike Platten-Wirtz

Zwei Schiffsunfälle und zwei Ermittlungen: Nachdem sich Anfang Juli auf der Mosel zwei Schiffsunfälle ereignet hatten, leitete die Staatsanwaltschaft Verfahren gegen die Schiffsführer ein. Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

Anfang Juli ereigneten sich gleich zwei Schiffsunfälle am selben Tag auf der Mosel. Zu beiden Ereignissen wurden kurze Zeit später Ermittlungen aufgenommen. Unsere Redaktion hat bei der Staatsanwaltschaft Koblenz nachgefragt, wie der aktuelle Stand der Verfahren aussieht.







Artikel teilen

Artikel teilen