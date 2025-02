Symposium in Cochem Wie Kirchenschließungen verhindert werden können 04.02.2025, 09:19 Uhr

i Kann ein neues Nutzungskonzept die Schließung und Profanierung von St. Remaclus in Cond verhindern? Architekturstudenten entwickeln Ideen. Archiv Ulrike Platten-Wirtz

Die Conder Kirche soll verkauft werden. Um das zu verhindern, hat der Freundeskreis St. Remaclus zu einem Symposium eingeladen. Kreative Umnutzungskonzepte sollen das Gotteshaus vor der Schließung bewahren.

Die Frage des Erhalts von Kirchengebäuden, wenn diese in Zukunft nicht mehr vom Bistum gefördert werden, treibt nicht nur Gläubige um und an. Auf Einladung des Freundeskreises St. Remaclus sind rund 70 Interessierte zu einem Symposium ins Cochemer Kapuzinerkloster gekommen, um zu hören, wie es mit den Kirchen in der Region weitergehen kann.

