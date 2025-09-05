Vielen Betrieben fehlt es an qualifizierten Mitarbeitern. Eine Lösung dafür scheint die Fachkräfteeinwanderung und die Integration internationaler Auszubildender zu sein. Zwei Hotels an der Mosel zeigen, wie das funktionieren kann.

Eine Vielzahl von Unternehmen kennt das Problem: Überall fehlen qualifizierte Fachkräfte und offene Stellen bleiben oft unbesetzt. Insbesondere in den Hotelbetrieben mangelt es an Arbeitskräften. Um dem entgegenzuwirken, rückt das Thema Fachkräfteeinwanderung und damit einhergehend die Integration von internationalen Auszubildenden in den Fokus.

Zahlreiche Hotels an der Mosel bilden schon jetzt internationale Fachkräfte aus, um den Mangel aufzufangen. Zwei Praxisbeispiele dafür sind das Hotel Halfenstube und Villa Spa 1894 in Senheim-Senhals sowie das Landidyll Hotel und Restaurant Zur Marienburg in Pünderich. Auch die Landeswirtschaftsministerin Daniela Schmitt warf einen Blick auf die Thematik und besuchte im Rahmen dessen die zwei Hotels an der Mosel.

i Gruppenbild mit Auszubildenden in Senheim-Senhals (von links): Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Koblenz, Landeswirtschaftsministerin Daniela Schmitt (3. von links), Volker Hees (4. von links), Hotelinhaber und Ausbilder, sowie Susanne Ditzer (6. von links) von der IHK Koblenz. Nina Legler

1 Inhaberin Silvia Hees führt gemeinsam mit ihrem Mann Volker Hees das Hotel Halfenstube und Villa Spa 1894 in Senheim-Senhals. Momentan hat der Familienbetrieb zwölf Auszubildende in den Berufen Koch, Hotelfachkraft, Restaurantfachkraft und Fachkraft für Hotelmanagement. Davon stammen zehn aus dem asiatischen Raum, darunter aus den Ländern Nepal, Vietnam und Indonesien. Gemeinsam mit dem Restaurantleiter und der Küchenchefin bilden Silvia und Volker Hees die zukünftigen Fachkräfte von morgen aus. Bisher liegt der Fokus dabei auf der Ausbildung der internationalen Fachkräfte. Volker Hees erklärt: „Uns ist es wichtig, dass die Fachkräfte hier im Haus lernen, damit sie wissen, wie es läuft.“

Am Anfang rekrutierte der Hotelbetrieb die potenziellen Auszubildenden über eine Agentur, doch mittlerweile läuft viel über Empfehlungen der aktuellen Fachkräfte, berichtet Hees: „Die Mitarbeiter erzählen ihren Familien und Freunden im Ausland von dem Betrieb weiter und vermitteln uns so neue Auszubildende.“ Und das funktioniert mittlerweile auch sehr gut, was man an einem Geschwisterpaar erkennt.

Sprachbarrieren sind eine Hürde

Trotzdem gibt es noch Hürden, die bei jedem neuen Auszubildenden aufs Neue gemeistert werden müssen: Eine davon ist die Sprachbarriere. Eine Voraussetzung für die Ausbildung in den Hotelbetrieben ist der Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Sprachniveau B1. Doch auch wenn die Grundkenntnisse für die deutsche Sprache vorliegen, neigen die internationalen Auszubildenden dazu, sich in der Berufsschule oder im privaten Umfeld in ihrer Muttersprache zu unterhalten. „Deshalb haben wir beschlossen, dass im Unternehmen ausschließlich Deutsch miteinander geredet wird“, berichtet Hees. Insbesondere wenn sich die Abschlussprüfungen nähern, müssen die Schüler die deutsche Sprache weitgehend beherrschen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) bietet aus diesem Grund auch Sprachkurse an und appelliert an die Unternehmen: „Falls Probleme bestehen, sollten sich die Hotelbetriebe frühzeitig melden, damit wir die Auszubildenden unterstützen können.“

i Ministerin Daniela Schmitt und Volkes Hees unterhielten sich bei ihrem Besuch über das Thema Fachkräfteeinwanderung. Nina Legler

Ein weiteres Problem kommt kurz nach der Abschlussprüfung auf: Der Aufenthaltstitel in Deutschland gilt nur bis zur Prüfung. Erst mit Bestehen der Prüfung kann der Titel bei der Ausländerbehörde verlängert werden, was einige Zeit in Anspruch nimmt. In dieser Phase können die mittlerweile ausgelernten Fachkräfte nicht arbeiten.

„Diese Übergangszeit befindet sich mitten in der Hochsaison der Hotelbetriebe und dann fehlen uns plötzlich die Mitarbeiter“, merkt Hees an. Auch die IHK ist der Meinung, dass es hier schnellstmöglich eine Lösung braucht, damit es einen fließenden Übergang gibt. Dafür braucht es aber auch konkrete Handlungsanweisungen an die Ausländerbehörde.

„Uns ist es wichtig, dass sich alle untereinander verstehen. Wir sind hier eine große Familie.“

Volker Hees

Hees empfiehlt anderen Hotelbetrieben Folgendes: „Wenn man sich dazu entschließt, internationale Fachkräfte auszubilden, sollte man mindestens zwei einstellen, damit sie einen direkten Ansprechpartner haben.“ Außerdem sollten sich in den Hotels nicht nur die Gäste wohlfühlen, sondern auch die Mitarbeiter, weshalb Betriebe einen vernünftigen Wohnraum schaffen sollten.

Das Hotel Halfenstube hat im Zuge dessen ein Personalhaus eingerichtet, in dem aktuell 21 Mitarbeiter wohnen. Außerdem betont Hees: „Uns ist es wichtig, dass sich alle untereinander verstehen. Wir sind hier eine große Familie.“

2 Das Landidyll Hotel und Restaurant Zur Marienburg in Pünderich hat ähnliche Erfahrungen mit der Ausbildung internationaler Fachkräfte gemacht. Stefanie Schmitz, die gemeinsam mit ihrer Familie das Hotel führt, erzählt, dass der Betrieb bereits 2019 über eine Agentur zwei Azubis aus Indonesien einstellte. „Für uns sind die Auszubildenden aus dem Ausland eine absolute Bereicherung“, betont Schmitz.

Insgesamt hat das Hotel acht Auszubildende und zehn Mitarbeiter aus dem Ausland. Auch sie rekrutieren die Auszubildenden mittlerweile selbst und setzen auf die Empfehlungen ihrer Mitarbeiter. Dadurch stehen aktuell sogar vier Kandidaten auf der Warteliste.

Risiko für Hotelbetriebe und internationale Fachkräfte

Trotz der Empfehlungen geht der Betrieb bei jedem neuen Auszubildenden ein Risiko ein. Denn auch wenn viele Auszubildende äußerst viel Energie und Ehrgeiz mitbringen, ist auch manchmal das Gegenteil der Fall: Leider hat der Betrieb schon die Erfahrung gemacht, dass die Menschen nur kommen, weil sie nach Deutschland wollen. Schmitz ergänzt: „Seit wir selber unsere Mitarbeiter rekrutieren, passiert das jedoch sehr selten.“

Bisher besteht auch nicht die Möglichkeit, dass die Auszubildenden zuvor ein Praktikum machen. Die Betriebe müssen sich daher auf die Empfehlungen und den Eindruck beim Onlinegespräch verlassen. Das Ganze funktioniert dementsprechend nur, wenn beide Seiten Lust auf die Zusammenarbeit haben.

„Diese kümmert sich um die ausländischen Fachkräfte und hilft ihnen bei Problemen, wie zum Beispiel bei Behördengängen.“

Stefanie Schmitz

Um die internationalen Mitarbeiter zu unterstützen, stellt der Hotelbetrieb ihnen eine Ansprechperson zur Seite: „Diese kümmert sich um die ausländischen Fachkräfte und hilft ihnen bei Problemen, wie zum Beispiel bei Behördengängen“, sagt Schmitz.

Im Gegensatz zum Hotel Halfenstube hat die Verlängerung des Aufenthaltstitels nach der Ausbildung bei der Ausländerbehörde Cochem-Zell in diesem Jahr reibungslos funktioniert. Die IHK merkt an, dass es nicht alleine von der Ansprechperson abhängig sein kann, ob die Verlängerung schnell funktioniert oder nicht. Die Unternehmen und Mitarbeiter brauchen Planungssicherheit. Aus diesem Grund schlägt die IHK vor, dass der Aufenthaltstitel die Ausbildungsdauer plus drei Monate umfasst. Damit hätten die Ausländerbehörden ausreichend Zeit, um den Antrag zu verlängern. Aktuell wird an der Umsetzung gearbeitet.

Um die ausländischen Mitarbeiter bestmöglich zu integrieren, veranstaltet das Hotel neben Sommerfesten und Weihnachtsfeiern auch Ausflüge, um das Team zu stärken. Gemeinsam besuchen sie auch Karnevalsveranstaltungen und Weinfeste. Schmitz berichtet: „Uns ist es wichtig, dass die Auszubildenden auch unser Brauchtum kennenlernen.“

Die Unternehmen zeigen, dass die Fachkräfteeinwanderung keinesfalls ein Selbstläufer ist. Sowohl die internationalen Mitarbeiter als auch das Unternehmen müssen engagiert sein, damit es funktioniert.