Molkerei der Region Wie Hochwald Dosenmilch zu Weltruhm verhilft 27.07.2026, 09:45 Uhr

i Hochwald Foods exportiert seine Kondensmilch in Dosen in mehr als 100 Länder. Sabine Schwadorf

Dosenmilch boomt – vor allem in Asien, Südamerika und Afrika. Davon profitiert Hochwald Foods in Thalfang. Dort wird das Werk mit Millionen-Investitionen fit gemacht – und die Strategie für morgen festgelegt.

B ärenmarke oder Glücksklee – für viele ein nostalgischer Klassiker von Omas Kaffeetafel. Doch das ist lange her. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Dosenmilch in Deutschland ist von 8,1 Litern (1966) auf heute 2,6 Liter gesunken. Trotzdem: Der Europa-Spitzenplatz beim Konsum gehört immer noch Deutschland.







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