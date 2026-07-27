Dosenmilch boomt – vor allem in Asien, Südamerika und Afrika. Davon profitiert Hochwald Foods in Thalfang. Dort wird das Werk mit Millionen-Investitionen fit gemacht – und die Strategie für morgen festgelegt.
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B ärenmarke oder Glücksklee – für viele ein nostalgischer Klassiker von Omas Kaffeetafel. Doch das ist lange her. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Dosenmilch in Deutschland ist von 8,1 Litern (1966) auf heute 2,6 Liter gesunken. Trotzdem: Der Europa-Spitzenplatz beim Konsum gehört immer noch Deutschland.