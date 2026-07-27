Molkerei der Region
Wie Hochwald Dosenmilch zu Weltruhm verhilft
Hochwald Foods exportiert seine Kondensmilch in Dosen in mehr als 100 Länder.
Hochwald Foods exportiert seine Kondensmilch in Dosen in mehr als 100 Länder.
Sabine Schwadorf

Dosenmilch boomt – vor allem in Asien, Südamerika und Afrika. Davon profitiert Hochwald Foods in Thalfang. Dort wird das Werk mit Millionen-Investitionen fit gemacht – und die Strategie für morgen festgelegt.

Lesezeit 3 Minuten
B ärenmarke oder Glücksklee – für viele ein nostalgischer Klassiker von Omas Kaffeetafel. Doch das ist lange her. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Dosenmilch in Deutschland ist von 8,1 Litern (1966) auf heute 2,6 Liter gesunken. Trotzdem: Der Europa-Spitzenplatz beim Konsum gehört immer noch Deutschland.
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