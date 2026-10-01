Das Weinfest der Mittelmosel hat einen hohen organisatorischen Aufwand und kostet viel Geld. Wie seine Zukunft gesichert wird und welche Herausforderungen im nächsten Jahr anstehen.
Lesezeit 3 Minuten
. Es ist ein Traditionsfest und gilt als das größte Weinfest an der Mittelmosel, vielleicht sogar an der gesamten Mosel. Das Bernkastel-Kueser Weinfest ist seit Jahrzehnten ein Magnet für den Tourismus, über 200.000 Besucher kommen in die historische Stadt, um den Wein und auch die Kultur um den Wein zu feiern.