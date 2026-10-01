Bernkastel-Kues Wie geht es 2027 beim Weinfest der Mittelmosel weiter? Hans-Peter Linz 01.10.2026, 08:00 Uhr

i Mosella Luna I, Weinkönigin von Bernkastel-Kues, winkt auf dem Festumzug. Andreas Sommer

Das Weinfest der Mittelmosel hat einen hohen organisatorischen Aufwand und kostet viel Geld. Wie seine Zukunft gesichert wird und welche Herausforderungen im nächsten Jahr anstehen.

. Es ist ein Traditionsfest und gilt als das größte Weinfest an der Mittelmosel, vielleicht sogar an der gesamten Mosel. Das Bernkastel-Kueser Weinfest ist seit Jahrzehnten ein Magnet für den Tourismus, über 200.000 Besucher kommen in die historische Stadt, um den Wein und auch die Kultur um den Wein zu feiern.







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