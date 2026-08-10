Auf dem Hin- und Rückweg vom Nürburgring sind oft viele schnelle Autos auf der A1 in der Eifel unterwegs. Sind Nürburgring-Touristen eine Gefahr? Die Polizei hat Zahlen und eine klare Einschätzung.
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Aus der „Fuchsröhre“, durchs „Karussell“ zurück auf die Autobahn A1: An manchen Tagen sind es bis zu 4000 Motorsportfreunde, die sich mit ihren eigenen Fahrzeugen auf eine der spektakulärsten Rennstrecken der Welt in der Eifel begeben. Die Touristenfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife finden in der Saison von März bis November beinahe täglich statt.