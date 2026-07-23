Klimawandel, Fischsterben & Co Wie gefährlich ist die Hitze für die Mosel? Annika Wilhelm 23.07.2026, 16:00 Uhr

i Blaualgen auf der Mosel: Das Phänomen gibt es hier noch gar nicht so lange. 2017 traten sie zum ersten Mal auf. Der Klimawandel bringt Veränderungen für den Fluss. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Blaualgen, Fischsterben und Co. – Flüsse wie die Mosel leiden unter den Hitzewellen des Sommers. Doch wie steht es wirklich um sie? Fest steht: Die Mosel hat sich verändert.

Hitzewelle nach Hitzewelle: Im Juni und Juli kam es in diesem Jahr schon mehrmals dazu, dass die Zahl auf dem Thermometer rasant nach oben kletterte. Die hohen Temperaturen machen sich aber nicht nur an Land bemerkbar. Auch das Wasser, wie etwa im Rhein oder in der Mosel, erhitzt sich während der Hitzeperioden – und zwar so drastisch, dass Ende Juni sogar die Rede von einem möglichen Fischsterben in der Mosel war.







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