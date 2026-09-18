Meggalich Näälisch Blankenrath Wie fünf Männer und fünf Frauen die Bühne rocken Ulrike Platten-Wirtz 18.09.2026, 14:00 Uhr

i Als dominante Ehefrau hat Renate (Bruni Gibbert) ihren Mann Hans-Jochen (Heiko Massmann) voll im Griff. Ulrike Platten-Wirtz

Wenn Meggalich Näälisch ein neues Stück auf die Bühne bringt, ist Spaß garantiert. Seit 18 Jahren begeistert die Blankenrather Theatergruppe die Zuschauer. Unsere Redaktion hat mit den Akteuren über das Geheimnis des Erfolgs gesprochen.

Ausgewogen soll es ein, wenn die Theatergruppe Meggalich Näälisch aus Blankenrath ein neues Stück auf die Bühne bringt. Was damit gemeint ist? „Unser Stammteam besteht aus fünf Männern und fünf Frauen. Im besten Fall soll jeder ungefähr gleich viele Einsätze haben“, erklärt Dirk Stephan.







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