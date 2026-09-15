Hidden Champion aus Mürlenbach Wie Feluwa jetzt Pumpen mit KI und Fernzugriff steuert 15.09.2026, 12:00 Uhr

i Daniel Nägel (links), Geschäftsführer Technik und Nico Pfeiffer, verantwortlicher technischer Entwickler, treiben die Zukunftsprojekte bei Feluwa an. Sabine Schwadorf

Global denken, in der Eifel produzieren: Das ist das Geheimrezept von Feluwa. Der Hersteller hochkomplexer Industriepumpen schaltet einen weiteren Gang hoch – per KI und Fernsteuerung aus Mürlenbach.

Ob tief in Minen in Afrika oder Kanada, in der Antarktis, am Meeresgrund oder in der australischen Wüste: Wenn extrem zähe, aggressive oder heikle Stoffe gepumpt werden müssen, taucht ein Name aus der Vulkaneifel immer wieder auf – Feluwa. Der Hidden Champion aus Mürlenbach entwickelt und baut hochwertige Industriepumpen – mit Patenten, maßgeschneiderten Maschinen und digitalen Lösungen für Kunden weltweit.







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