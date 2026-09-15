Hidden Champion aus Mürlenbach
Wie Feluwa jetzt Pumpen mit KI und Fernzugriff steuert
Daniel Nägel (links), Geschäftsführer Technik und Nico Pfeiffer, verantwortlicher technischer Entwickler, treiben die Zukunftspr
Daniel Nägel (links), Geschäftsführer Technik und Nico Pfeiffer, verantwortlicher technischer Entwickler, treiben die Zukunftsprojekte bei Feluwa an.
Sabine Schwadorf

Global denken, in der Eifel produzieren: Das ist das Geheimrezept von Feluwa. Der Hersteller hochkomplexer Industriepumpen schaltet einen weiteren Gang hoch – per KI und Fernsteuerung aus Mürlenbach.

Lesezeit 3 Minuten
Ob tief in Minen in Afrika oder Kanada, in der Antarktis, am Meeresgrund oder in der australischen Wüste: Wenn extrem zähe, aggressive oder heikle Stoffe gepumpt werden müssen, taucht ein Name aus der Vulkaneifel immer wieder auf – Feluwa. Der Hidden Champion aus Mürlenbach entwickelt und baut hochwertige Industriepumpen – mit Patenten, maßgeschneiderten Maschinen und digitalen Lösungen für Kunden weltweit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren