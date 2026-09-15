Wie Feluwa jetzt Pumpen mit KI und Fernzugriff steuert
Global denken, in der Eifel produzieren: Das ist das Geheimrezept von Feluwa. Der Hersteller hochkomplexer Industriepumpen schaltet einen weiteren Gang hoch – per KI und Fernsteuerung aus Mürlenbach.
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Ob tief in Minen in Afrika oder Kanada, in der Antarktis, am Meeresgrund oder in der australischen Wüste: Wenn extrem zähe, aggressive oder heikle Stoffe gepumpt werden müssen, taucht ein Name aus der Vulkaneifel immer wieder auf – Feluwa. Der Hidden Champion aus Mürlenbach entwickelt und baut hochwertige Industriepumpen – mit Patenten, maßgeschneiderten Maschinen und digitalen Lösungen für Kunden weltweit.