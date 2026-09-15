„Liebe auf den ersten Blick“ Wie ein Dodenburger zu einer Burg an der Mosel kam Ursula Bartz 15.09.2026, 09:00 Uhr

i Karl Weyers lebt mit seiner Frau Mihaela und ihren Kindern Carl Luis und Amelia im Herrenhaus der Burg. Karl Weyers

Auf dem Hofgut Dodenburg bei Wittlich wurde er groß, dann zog er als Unternehmer in die Welt, nun nennt Karl Weyers die Burg Coraidelstein in Klotten sein Eigen. Verrückt? Klar!

Wenn in Karl Weyers Bauch Schmetterlinge flattern, muss nicht immer seine Frau der Grund sein. Nein, auch ein altes Gemäuer kann solche Gefühle in ihm wecken – so wie vor vielen Jahren die Burg Coraidelstein in Klotten. Als die Maklerin damals mit ihm den steilen Weg zu ihr hochschritt, spürte er ihn, den Wow-Moment.







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