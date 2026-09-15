Auf dem Hofgut Dodenburg bei Wittlich wurde er groß, dann zog er als Unternehmer in die Welt, nun nennt Karl Weyers die Burg Coraidelstein in Klotten sein Eigen. Verrückt? Klar!
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Wenn in Karl Weyers Bauch Schmetterlinge flattern, muss nicht immer seine Frau der Grund sein. Nein, auch ein altes Gemäuer kann solche Gefühle in ihm wecken – so wie vor vielen Jahren die Burg Coraidelstein in Klotten. Als die Maklerin damals mit ihm den steilen Weg zu ihr hochschritt, spürte er ihn, den Wow-Moment.