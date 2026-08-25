Der Bank hat sie Adé gesagt, dafür ihre Deko-Leidenschaft zum Beruf gemacht: In Kröv füllt Petra Kohl das „Lieblingszimmer“ mit den schönsten Dingen.
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Huch, was ist denn da Schönes? Überrascht und staunend betreten viele Menschen den Laden von Petra Kohl, erzählt sie. Denn er befindet sich dort, wo eigentlich niemand damit rechnet: in einer kleinen Straße mitten in einem Wohngebiet von Kröv. Im Haus ihrer Eltern hat die Wahl-Wittlicherin ein Deko-Geschäft eingerichtet, bei dem die ganze Familie mit anpackt.