Von Bankerin zur Deko-Queen
Wie ein Dekoladen im Wohngebiet die Gäste überrascht
Petra Kohl widmet sich in ihrem „Lieblingszimmer“ in Kröv den schönen Dingen des Lebens.
Petra Kohl widmet sich in ihrem „Lieblingszimmer“ in Kröv den schönen Dingen des Lebens.
TV/Ursula Bartz

Der Bank hat sie Adé gesagt, dafür ihre Deko-Leidenschaft zum Beruf gemacht: In Kröv füllt Petra Kohl das „Lieblingszimmer“ mit den schönsten Dingen.

Lesezeit 3 Minuten
Huch, was ist denn da Schönes? Überrascht und staunend betreten viele Menschen den Laden von Petra Kohl, erzählt sie. Denn er befindet sich dort, wo eigentlich niemand damit rechnet: in einer kleinen Straße mitten in einem Wohngebiet von Kröv. Im Haus ihrer Eltern hat die Wahl-Wittlicherin ein Deko-Geschäft eingerichtet, bei dem die ganze Familie mit anpackt.
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