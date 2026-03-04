Co-Working-Idee ausbaufähig? Wie ein Arbeitsmodell die Mosel beflügeln kann Thomas Brost 04.03.2026, 09:30 Uhr

Als Dorfbüro wird es von den einen bezeichnet, als Co-Working-Space von anderen: Es ist ein außergewöhnlicher Arbeitsort, wo Menschen unterschiedlicher Berufe Schulter an Schulter arbeiten. Und der noch weitere Perspektiven für die Mosel bietet.

„Entdecken Sie die Co-Working- und Workation-Region Mosel, wo Innovation und Gemeinschaft auf die malerische Schönheit des Flusses treffen.“ Mit solch blumigen Worten macht die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ Appetit auf das gemeinschaftliche Arbeiten an besonderen Orten – oder im „Dorfbüro“, wie dieser Treffpunkt in Ediger-Eller liebevoll von den Einheimischen genannt wird.







