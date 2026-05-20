Glücklicher als hier könnten Kühe nicht leben: auf dem Hof Wiesengrund von Florian, Johannes und Alexander Göppert in Heidenburg – einem außergewöhnlichen Familienbetrieb.
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Kleine Kälber verstecken sich unter Bäumen vor der Frühlingssonne, neben ihren Müttern, die auf der saftigen Wiese grasen, wo es überall summt und blüht: Hier ist die romantische Vorstellung von Landwirtschaft Wirklichkeit. Nicht umsonst heißt er „Hof Wiesengrund“, der biozertifizierte Bauernhof, den drei Brüder im Hunsrückort Heidenburg gemeinsam beackern – mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Eltern.