Besonderer Familienbetrieb Wie drei Brüder einen Bauernhof gemeinsam beackern Ursula Bartz 20.05.2026, 14:00 Uhr

i Kuscheleinheit im saftigen Grün: Alexander, Florian und Johannes Göppert (von links) bewirtschaften den Hof Wiesengrund gemeinsam. TV/Ursula Bartz

Glücklicher als hier könnten Kühe nicht leben: auf dem Hof Wiesengrund von Florian, Johannes und Alexander Göppert in Heidenburg – einem außergewöhnlichen Familienbetrieb.

Kleine Kälber verstecken sich unter Bäumen vor der Frühlingssonne, neben ihren Müttern, die auf der saftigen Wiese grasen, wo es überall summt und blüht: Hier ist die romantische Vorstellung von Landwirtschaft Wirklichkeit. Nicht umsonst heißt er „Hof Wiesengrund“, der biozertifizierte Bauernhof, den drei Brüder im Hunsrückort Heidenburg gemeinsam beackern – mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Eltern.







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