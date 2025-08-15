Matthias Klinkner ist in der Nähe der Sesselbahn aufgewachsen. Als Kind hat er auf der Anlage gespielt, später in den Ferien dort gejobbt. Das sind seine Erinnerungen.

Matthias Klinkner ist als sogenannter Ennerts-Esel in Sichtweite zur Sesselbahn in Cochem groß geworden. Die elterliche Wohnung lag im ehemaligen Fernmeldeamt. „Die Anwohner der Endert wurden als Ennerts-Esel bezeichnet, wohl weil die Waren der Mühlen am Endertbach von Eseln transportiert wurden“, erinnert sich der (noch) 69-Jährige. Die Eröffnung der Sesselbahn fiel ungefähr mit Klinkners Geburt zusammen. „Im Oktober haben wir zum 70. ein Schuljahrgangstreffen. Eine gute Gelegenheit, noch einmal zusammen hoch aufs Pinnerkreuz zu fahren“, sagt Klinkner.

Als Kind für „lau“ gefahren

Als Kind konnte er die Bahn häufig für „lau“ nutzen. Denn Klinkner war mit dem Sohn des damaligen Betriebsleiters befreundet, was ihm öfter mal eine Freifahrt ermöglichte. Die Fahrt über die Weinberge mit Blick ins Endert- und Moseltal, zur Burg Cochem und den Schulen ist Klinkner als besonderes Erlebnis seiner Kindheit in Erinnerung geblieben.

Doch auch im Winter bot die Sesselbahn für die Kinder eine Attraktion. Wenn der Bahnbetrieb ruhte und die Sessel abgebaut waren, wurde die Talstation nämlich als Rollschuhplatz genutzt. „Die Betonfläche war schön eben und das Kurvenfahren um die ersten Stützen herum eine Herausforderung, über die mancher Rollschuh seinen Geist aufgab“, sagt Klinkner.

Mit Ferienjob einen Wunsch erfüllt

Später verdiente er sich mit einem Ferienjob bei der Sesselbahn auch das erste eigene Geld. „Ich habe den Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen geholfen, was oft nicht so leicht war, denn ich war ein Hänfling und mancher Gast brachte ordentlich Gewicht mit“, weiß Klinkner noch. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, die Sessel bei Regenwetter zu trocknen und den Betrieb zu beaufsichtigen. Wenn Erwin Lenz, der Hauptanteilseigner der Sesselbahn, im Anmarsch war, wurde das den Mitarbeitern über das interne Telefon verschlüsselt mitgeteilt. Dann hieß es: „Der Frühling kummt.“ Von seinem Lohn als Ferienjobber erfüllte sich Klinkner einen Wunsch: Er kaufte sich eine Citizen-Armbanduhr mit Aufziehautomatik.