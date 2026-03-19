SSV Moselland Ernst lädt ein
Wie der Sport Menschen Zusammenbringen kann
Ein Gruppenbild vom Inklusionsturnier aus dem letzten Jahr: Die Freude am Sport ist unverkennbar.
Ein Gruppenbild vom Inklusionsturnier aus dem letzten Jahr: Die Freude am Sport ist unverkennbar.
Jannik Schneiders

In Ernst an der Mosel findet im Juni das vierte Inklusionsturnier statt, bei dem Teilnehmende mit unterschiedlichen geistigen und körperlichen Voraussetzungen in Teams gegeneinander antreten.

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Das Inklusionsturnier in Ernst findet wieder statt: am Samstag, 13. Juni, um 13 Uhr. Warum das Turnier für den Verband und die Spieler so wichtig ist, erklärt unser Redaktion Jannik Schneiders, Mitglied des Vorstandes des SSV Moselland Ernst. „Wir hoffen, mit dem Turnier mehr Aufmerksamkeit und Reichweite für das Thema Inklusion im Sport zu schaffen“, sagt er.

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