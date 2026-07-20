Lesung in Kaisersesch
Wie der „Bubikopf“ Freude bereitete
Inge Arenz liest aus ihren Büchern im Seniorenzentrum Kaisersesch.
Inge Arenz liest aus ihren Büchern im Seniorenzentrum Kaisersesch.
Brigitte Meier

Die Zeit nach dem Krieg war in der Eifel geprägt von viel Arbeit und Disziplin. Aber es gab auch lustige und freudige Seiten, die hat Heimatautorin Inge Arenz in ihren Büchern festgehalten. 

Lesezeit 1 Minute
Wie war das Leben der Familien in der Nachkriegszeit der Eifel? Wie bewältigten sie die unermüdliche Arbeit in Haus, Hof und auf den Feldern? Was machte sie glücklich, was traurig, und wovon träumte die Jugend? Die Heimatautorin Inge Arenz (76) aus Düngenheim hat bereits zwei Bücher mit selbst erlebten Geschichten gefüllt, die den dörflichen Alltag in all seinen Facetten beschreiben.
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