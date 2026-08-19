Auszeit an Ulmens Eifelwasser
Wie Camping am Jungferweiher zum Erfolgsmodell wurde
Blick über die Dauercamperplätze des Campingplatzes Jungferweiher in Ulmen.
Blick über die Dauercamperplätze des Campingplatzes Jungferweiher in Ulmen.
Dieter Junker

Der Campingplatz am Jungferweiher in der Eifelstadt Ulmen ist bei Gästen aus nah und fern gefragt. Das hat gute Gründe, war aber keineswegs schon immer so.

Lesezeit 3 Minuten
Er ist ein beliebtes Ziel für Urlauber aus dem In- und Ausland: der Campingplatz Jungferweiher in Ulmen. In der Nähe zu zwei Maaren gelegen, punktet er durch Ruhe, seine idyllische Lage, die familiäre Atmosphäre und die Nähe zur Stadt. In den vergangenen Jahren wurde hier viel getan, um den Urlaubern erholsame Tage zu ermöglichen.
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