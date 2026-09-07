Ausgebuchte Hotels und ein neuer Trachtenrekord: Das Weinfest der Mittelmosel hat Bernkastel-Kues tagelang in eine pulsierende Festmeile verwandelt.
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Es ist ein Feier-Marathon, der sich sehen lassen kann: Alljährlich stemmt die Kleinstadt Bernkastel-Kues das Weinfest der Mittelmosel. Wer denkt, das sei nur ein Wochenende mit Weinständen, Blasmusik und Pommesbude, der irrt: Das Fest geht schon am Donnerstag los und endet erst am folgenden Dienstag, wenn die Kirmes abgebaut wird, und bietet ein vielfältiges Programm.