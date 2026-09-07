Weinfest der Mittelmosel Wie Bernkastel-Kues die Mosel-Lebensart feiert Hans-Peter Linz 07.09.2026, 12:00 Uhr

i Der Festfreitag beim Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues stand ganz im Zeichen der Weinhoheiten aller Gemeinden, die am Weinfest beteiligt sind sowie der Mosella, der Stadt Bernkastel-Kues. Insgesamt waren beim Walk der Weinköniginnen 64 Majestäten beteiligt. 26 Weinköniginnen, 38 Prinzessinnen, zwei Vertreter aus der Zunft der Stadtschröter sowie zwei Bacchus nahmen am größten Treffen an der Mittelmosel teil. Andreas Sommer

Ausgebuchte Hotels und ein neuer Trachtenrekord: Das Weinfest der Mittelmosel hat Bernkastel-Kues tagelang in eine pulsierende Festmeile verwandelt.

Es ist ein Feier-Marathon, der sich sehen lassen kann: Alljährlich stemmt die Kleinstadt Bernkastel-Kues das Weinfest der Mittelmosel. Wer denkt, das sei nur ein Wochenende mit Weinständen, Blasmusik und Pommesbude, der irrt: Das Fest geht schon am Donnerstag los und endet erst am folgenden Dienstag, wenn die Kirmes abgebaut wird, und bietet ein vielfältiges Programm.







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