Liebe zu Wittlich Wie aus einer kleinen Idee ein eigenes Kinderbuch wurde Anna-Lena Görgen 27.07.2026, 10:30 Uhr

i Jasmin Dietzen (links) und Katharina Thewalt bringen gemeinsam ein Kinderbuch raus. Anna-Lena Görgen

Aus einem kleinen Geschenk wurde ein Herzensprojekt: Wie zwei Wittlicherinnen aus einer spontanen Idee ein Kinderbuch entwickelten – und was ihnen dabei besonders wichtig ist

Eigentlich sollte es nur ein kleines Geschenk werden. Während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres in einer Wittlicher Kindertagesstätte kam Jasmin Dietzen die Idee, eigene Geschichten und Gedichte mit Illustrationen zu verbinden. Daraus ist ein Kinderbuch geworden, das im August erscheint – gemeinsam mit der Wittlicher Illustratorin Katharina Thewalt.







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