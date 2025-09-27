Jubel an der Mosel Wie Anna Zenz Deutsche Weinkönigin wurde 27.09.2025, 21:37 Uhr

i Anna Zenz (Mitte) trägt für ein Jahr die Krone der Deutschen Weinkönigin. Die Moselanerin muss in dieser Zeit 200 Termine absolvieren. Sie wird unterstützt von ihren Prinzessinnen Emma Meinhardt (links) und Katja Simon. Holger Knecht

Fast zehn Jahre nach Lena Endesfelder (Mehring) hat die Mosel wieder eine Deutsche Weinkönigin: Anna Zenz aus Ediger-Eller, 24 Jahre jung und Betriebswirtin. Nach einem spannenden Abend in Neustadt/Weinstraße war die junge Moselanerin ganz oben.

Die Weinwelt gerät nicht ins Wanken: Statt erstmals einen Mann mit einem Amt für die höchsten Weihen zu betrauen, setzten die Juroren bei der Wahl der Deutschen Weinmajestät auf Tradition. Sie wählten den Weinkönig von Rheinhessen, Levin McKenzie, aus dem inneren Zirkel heraus – und vertrauten drei Frauen.







