Fast zehn Jahre nach Lena Endesfelder (Mehring) hat die Mosel wieder eine Deutsche Weinkönigin: Anna Zenz aus Ediger-Eller, 24 Jahre jung und Betriebswirtin. Nach einem spannenden Abend in Neustadt/Weinstraße war die junge Moselanerin ganz oben.
Lesezeit 6 Minuten
Die Weinwelt gerät nicht ins Wanken: Statt erstmals einen Mann mit einem Amt für die höchsten Weihen zu betrauen, setzten die Juroren bei der Wahl der Deutschen Weinmajestät auf Tradition. Sie wählten den Weinkönig von Rheinhessen, Levin McKenzie, aus dem inneren Zirkel heraus – und vertrauten drei Frauen.