Historischer Eifelkrimi Werner Lutz liest aus neuem Roman in Kaisersesch Brigitte Meier 20.11.2025, 06:00 Uhr

i Werner Lutz liest in der Alten Schule Kaisersesch aus seinem dritten Roman "Das Geheimnis des alten Dorfbrunnens". Brigitte Meioer. Brigitte Meier

„Das Geheimnis des alten Dorfbrunnens“ ein historischer Eifelkrimi und damit das dritte Buch, das Werner Lutz aus Kaisersesch veröffentlicht hat. In einer Lesung in der Alten Schule Kaisersesch wurde der Roman vorgestellt.

Kaisersesch. Eine Clique halbwüchsiger Jungs und ein pfiffiges Mädchen, die 1959 ihre langweiligen Sommerferien daheim im Eifeldorf etwas aufregender gestalten möchten und ein alter Dorfbrunnen haben Werner Lutz aus Kaisersesch zu seinem dritten Roman inspiriert.







