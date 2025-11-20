Werner Lutz liest aus neuem Roman in Kaisersesch

„Das Geheimnis des alten Dorfbrunnens“ ein historischer Eifelkrimi und damit das dritte Buch, das Werner Lutz aus Kaisersesch veröffentlicht hat. In einer Lesung in der Alten Schule Kaisersesch wurde der Roman vorgestellt.
Lesezeit 2 Minuten
Kaisersesch. Eine Clique halbwüchsiger Jungs und ein pfiffiges Mädchen, die 1959 ihre langweiligen Sommerferien daheim im Eifeldorf etwas aufregender gestalten möchten und ein alter Dorfbrunnen haben Werner Lutz aus Kaisersesch zu seinem dritten Roman inspiriert.