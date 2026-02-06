Sammler aufgepasst!
Werden Weinetiketten von der Mosel nun zur Rarität?
Weinetiketten verraten Herkunft und Qualität des Weins. Sind sie selten, sind sie auch bei Sammlern beliebt.
Weinetiketten verraten Herkunft und Qualität des Weins. Sind sie selten, sind sie auch bei Sammlern beliebt.
Ulrike Platten-Wirtz

Einige Winzer an der Mosel müssen laut Gesetz ihre Weinetiketten ändern. Werden die alten jetzt zur Rarität und steigen im Wert? Unsere Zeitung hat mit Stephan Euler vom Freundeskreis Deutscher Weinetikettensammler darüber gesprochen.

Lesezeit 2 Minuten
Weinetiketten verraten Herkunft, Lage und Qualität eines Weines. Sind die Etiketten selten, besonders alt oder künstlerisch gestaltet, sind sie auch bei Sammlern beliebt. Seit mehr als 25 Jahren gibt es sogar den Verein der Weinetikettensammler. Hier sind zahlreiche Etiketten archiviert, auch Tauschhandel ist möglich.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren