Sammler aufgepasst! Werden Weinetiketten von der Mosel nun zur Rarität? Ulrike Platten-Wirtz 06.02.2026, 14:05 Uhr

i Weinetiketten verraten Herkunft und Qualität des Weins. Sind sie selten, sind sie auch bei Sammlern beliebt. Ulrike Platten-Wirtz

Einige Winzer an der Mosel müssen laut Gesetz ihre Weinetiketten ändern. Werden die alten jetzt zur Rarität und steigen im Wert? Unsere Zeitung hat mit Stephan Euler vom Freundeskreis Deutscher Weinetikettensammler darüber gesprochen.

Weinetiketten verraten Herkunft, Lage und Qualität eines Weines. Sind die Etiketten selten, besonders alt oder künstlerisch gestaltet, sind sie auch bei Sammlern beliebt. Seit mehr als 25 Jahren gibt es sogar den Verein der Weinetikettensammler. Hier sind zahlreiche Etiketten archiviert, auch Tauschhandel ist möglich.







