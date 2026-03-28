Steigende Treibstoffpreise Werden Schiffstouren auf Rhein und Mosel teurer? Kim Fauss 28.03.2026, 06:00 Uhr

i Mark Gilles, einer der Geschäftsführer des Personenschiffahrtsbetriebs Gilles aus Vallendar. Kim Fauss

Die steigenden Spritpreise treffen nicht nur Autofahrer. Auch die Schifffahrtsbetriebe müssen beim Tanken aktuell tiefer in die Tasche greifen. Welche Auswirkungen das auf die Ticketpreise an Rhein und Mosel hat, erklären Marc Gilles und Martin Kolb.

Die gestiegenen Spritpreise bereiten nicht nur den Autofahrern dieser Tage Kopfschmerzen. Auch auf den Wasserstraßen Rhein und Mosel beschäftigt der teure Treibstoff die Reedereien und letztlich auch die Gäste. Unsere Redaktion hat bei den Personenschifffahrtsbetrieben Gilles in Vallendar und Kolb in Briedern nachgefragt, was das für die anstehende Saison bedeutet.







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