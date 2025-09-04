Wählerinnen und Wähler in der Verbandsgemeinde Ulmen bestimmen am Sonntag darüber, wer Nachfolgerin oder Nachfolger von Alfred Steimers im Amt des Bürgermeisters wird. Weshalb der Urnengang Hochspannung verspricht.

Am Sonntag wird in der Verbandsgemeinde Ulmen eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Mit Sandra Hendges-Steffens, Berthold Schäfer und Ulrich Laux haben drei Ortsbürgermeister aus der Verbandsgemeinde ihren Hut in den Ring geworfen, um die Nachfolge von Alfred Steimers anzutreten, der Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird.

Es verspricht ein spannender Wahlabend in Ulmen zu werden. Und es ist nicht auszuschließen, dass die endgültige Entscheidung erst am 28. September in einer Stichwahl fallen wird. Die Kandidatin und die beiden Kandidaten führten einen engagierten, stets fairen Wahlkampf, der von gegenseitigem Respekt geprägt war und bei dem Sachfragen im Mittelpunkt standen.

An herausfordernden Aufgaben mangelt es nicht

Und da gibt es einige Herausforderungen, vor denen die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister stehen wird. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur in der Verbandsgemeinde zusammen mit dem Gesundland beispielsweise, das Angebot an Gewerbeflächen und die Vermarktung der Gewerbegebiete in Ulmen und Alflen, aber auch der anderen entlang der Bundesstraße 259. Die Glasfaser-Erschließung, der Ausbau erneuerbarer Energien in der Verbandsgemeinde, die mögliche Scheidung von Bad Bertrich und Kennfus, überhaupt die Zukunft des Staatsbades im Ueßbachtal, dann aber natürlich auch die knapper werdenden kommunalen Finanzen. Alles Themen, die die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Alfred Steimers sicher beschäftigen werden.

Für die CDU, die stärkste Partei in der Verbandsgemeinde, tritt Sandra Hendges-Steffens aus Beuren bei dieser Wahl an. Sie ist schon Jahrzehnte in der Kommunalpolitik tätig und arbeitet bei der Kreisverwaltung. Als CDU-Kandidatin wäre sie eigentlich angesichts der Wahlergebnisse ihrer Partei in der Ulmener Region auch die Favoritin für diese Wahl. Doch die CDU präsentierte sich in diesem Wahlkampf nicht einheitlich.

Landes-CDU fürchtet Aufsplittern der Stimmen aus dem Parteilager

So tritt der Vorsitzende der CDU in der Verbandsgemeinde Ulmen, Ulrich Laux, ebenfalls an, obwohl er bei der Mitgliederversammlung Sandra Hendges-Steffens unterlegen war. Der Wollmerather Ortsbürgermeister und Beigeordnete der Verbandsgemeinde Ulmen bewirbt sich bei der Wahl als Einzelbewerber. Das sorgte auch bei der Landes-CDU durchaus für Unruhe, wird doch hier ein Aufsplittern der CDU-Stimmen befürchtet. Das könnte sogar noch weiter gehen, denn der Ortsbürgermeister von Lutzerath, Günter Welter, auch CDU, unterstützt den dritten Kandidaten, Berthold Schäfer, wie auf dessen Webseite zu lesen ist.

Berthold Schäfer, der für die FWG im Verbandsgemeinderat Ulmen sitzt und Ortsbürgermeister von Alflen ist, tritt ebenfalls als Einzelbewerber an. Er war der Erste, der sich bei dieser Wahl bewarb und der seitdem unermüdlich für Stimmen wirbt. Gut möglich, dass er von der Uneinigkeit der CDU profitiert. Die anderen im VG-Rat vertretenen Parteien, also die beiden Freien Wählergruppen und die SPD, haben bisher keine Wahlempfehlung für einen der Kandidaten oder die Kandidatin abgegeben.

Urnengang stößt auch bei der Wählerschaft auf großes Interesse

Alles Zutaten für eine spannende Wahl mit ungewissem Ausgang. Auch bei den Wählerinnen und Wählern stößt der Urnengang auf großes Interesse. Zu Beginn der Woche hatte bereits ein Viertel der Stimmberechtigten per Briefwahl abgestimmt. Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung haben von 8882 Wahlberechtigten 2184 die Briefwahl beantragt. Das sind 24,6 Prozent.

Sollte am kommenden Sonntag keiner der drei Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen, so wird es in drei Wochen eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen geben. Die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister wird dann der fünfte Amtsinhaber sein. Die Vorgänger waren von 1971 bis 1991 Walter Scheppe, dann von 1991 bis 1993 Robert Schlösser, von 1993 bis 2009 Hans-Werner Ehrlich und seitdem Alfred Steimers.

Die Ergebnisse der Wahl können am Wahlabend übrigens live auf der Webseite der Verbandsgemeinde Ulmen verfolgt werden.