Am kommenden Montag steht in Cochem die Wahl der neuen Weinmajestäten an. In diesem Jahr bewerben sich drei Frauen um das Amt. Die Spannung steigt, aus mehreren Gründen.

Wer wird die neue Weinkönigin von Cochem und darf die Kreisstadt in Sachen Wein und Kultur repräsentieren? Um diese Frage dreht sich alles in der nächsten Sitzung des städtischen Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus im historischen Rathaus auf dem Cochemer Marktplatz. Nach der Vorstellung der Kandidatinnen wird eine achtköpfige Jury in geheimer Abstimmung darüber entscheiden, wer die Weinmajestäten der kommenden zwei Jahre sein werden. Mit der Weinkönigin wird auch eine neue Weinprinzessin gewählt.

Die erste Weinkönigin gab es in Cochem im Jahr 1935, gefolgt von einer Majestät ein Jahr später sowie in der Zeit von 1954 bis 1957. Dann folgte eine längere Pause, doch seit genau 40 Jahren stehen wieder regelmäßig alle zwei Jahre Neuwahlen der Weinmajestäten auf dem Plan.

i Eröffnung des Cochemer Weinfests 2017 auf dem Marktplatz. Kevin Ruehle

War es in den vergangenen Jahren oft schwierig, Kandidatinnen zu finden, die das Amt übernehmen wollten, haben nach Informationen unserer Zeitung in diesem Jahr sogar drei Frauen ihren Hut in den Ring geworfen. Darunter auch eine Bewerberin, die die erste Best-Ager-Weinkönigin ihrer Heimatstadt werden möchte. Bis dato hat Victoria Göbel das Amt noch inne. Ihre Krone wird sie am Cochemer Weinfest, am letzten Wochenende im August, an ihre Nachfolgerin abgeben. Wer das sein wird, entscheiden die acht Mitglieder des Ausschusses in der öffentlichen Ausschusssitzung am Montag, 31. März, 18.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses.