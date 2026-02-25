Kandidaten im Porträt
Wer wird Bürgermeister in der VG Kelberg?
Die Nachfolge von Johannes Saxler, des Ende Juni ausscheidenden Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG) Kelberg, wird in einer Direktwahl in Verbindung mit der Landtagswahl am 22. März entschieden. (Symbolfoto)
Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Um die Nachfolge von Johannes Saxler bewerben sich Christina Christ und Thorsten Krämer. Die Direktwahl ist in Verbindung mit der Landtagswahl am 22. März. Wir stellen die Kandidaten vor.

Kelberg/Bodenbach. Mit einem Zahlenspiel blickt Christina Christ zunächst auf den amtierenden Bürgermeister: „Als ich vor 48 Jahren auf die Welt kam, begann Johannes Saxler seine Ausbildung im Kelberger Rathaus. Nun hört er nach 48 Jahren, in denen er es bis zum Chef gebracht hat, auf.

