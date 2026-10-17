Im Apollo-Kino wird ein Dokumentarfilm über Sep Ruf gezeigt. Der Architekt hat unter anderem den Kanzlerbungalow in Bonn entworfen.
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Der Kanzlerbungalow in Bonn, die Maxburg in München und der Weltausstellungspavillon in Brüssel sind nur einige Arbeiten des Architekten Sep Ruf. In Zusammenarbeit mit der Architektenkammer Koblenz zeigt das Apollo-Kino in Cochem am Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr, einen Dokumentarfilm über den Architekten, als ein Porträt der bundesdeutschen Nachkriegsmoderne.