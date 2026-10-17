Apollo-Kino in Cochem
Wer war der Architekt Sep Ruf?
Das Apollo-Kino in Cochem zeigt zusammen mit der Architektenkammer Koblenz eine Doku.
Das Apollo-Kino in Cochem zeigt zusammen mit der Architektenkammer Koblenz eine Doku.
Ulrike Platten-Wirtz

Im Apollo-Kino wird ein Dokumentarfilm über Sep Ruf gezeigt. Der Architekt hat unter anderem den Kanzlerbungalow in Bonn entworfen.

Lesezeit 1 Minute
Der Kanzlerbungalow in Bonn, die Maxburg in München und der Weltausstellungspavillon in Brüssel sind nur einige Arbeiten des Architekten Sep Ruf. In Zusammenarbeit mit der Architektenkammer Koblenz zeigt das Apollo-Kino in Cochem am Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr, einen Dokumentarfilm über den Architekten, als ein Porträt der bundesdeutschen Nachkriegsmoderne.
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