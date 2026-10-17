Apollo-Kino in Cochem Wer war der Architekt Sep Ruf? Ulrike Platten-Wirtz 17.10.2026, 10:00 Uhr

i Das Apollo-Kino in Cochem zeigt zusammen mit der Architektenkammer Koblenz eine Doku. Ulrike Platten-Wirtz

Im Apollo-Kino wird ein Dokumentarfilm über Sep Ruf gezeigt. Der Architekt hat unter anderem den Kanzlerbungalow in Bonn entworfen.

Der Kanzlerbungalow in Bonn, die Maxburg in München und der Weltausstellungspavillon in Brüssel sind nur einige Arbeiten des Architekten Sep Ruf. In Zusammenarbeit mit der Architektenkammer Koblenz zeigt das Apollo-Kino in Cochem am Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr, einen Dokumentarfilm über den Architekten, als ein Porträt der bundesdeutschen Nachkriegsmoderne.







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