Zu dem geplanten großen Wohnprojekt in den Sehler Anlagen Cochem gibt es unterschiedliche Meinungen. Jetzt sprechen Architekt und Investor mit unserer Zeitung über ihre Pläne in Cochem.

Das geplante Großbauprojekt im Cochemer Stadtteil Sehl spaltet die Gemüter. Architekt Heinrich-Peter Schmitz sowie Projektleiter Filip Zalewski zeigen sich überrascht ob der Aufregung, die sich vonseiten der Anwohner rund um den Neubau auftut. „Mein Bestreben war es, für Cochem etwas Schönes zu machen, das sich gut ins Stadtbild einfügt“, erklärt Schmitz.

Schon vor zwei Jahren hat das Unternehmen Zenz aus Cochem-Brauheck das rund 3500 Quadratmeter große Grundstück in den Sehler Anlagen erworben. Auf dem Gelände befindet sich derzeit das leer stehende ehemalige Blumencenter Schömen sowie das ebenfalls leer stehende dänische Einrichtungshaus JYSK. Beide Gebäude sollen abgerissen werden, um Platz für insgesamt 68 Wohneinheiten zu schaffen. „Der Bedarf an Wohnraum ist da“, betont Zalewski.

„Es ist nicht geplant, dass hier Ferienwohnungen entstehen.“

Filip Zalewski, Projektleiter

Geplant sind zwei Bauteile mit barrierefreien Wohnungen, die über eine Tiefgarage miteinander verbunden sind und eine „grüne Mitte“ haben sollen. Zur Bundesstraße 49 sollen 41 Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen. „Die Wohnungen sind sowohl für junge Familien als auch für ältere Menschen gedacht, aber nicht originär als Ferienwohnungen geplant“, so Zalewski. „Für Ferienwohnungen hätten wir weniger Stellplätze gebraucht“, fügt Schmitz hinzu.

Zur Straße Im Brühl sollen 27 Altenwohnungen errichtet werden. „Das wird genehmigungstechnisch so sein, dass die Wohneinheiten nur von Menschen genutzt werden können, die über 60 Jahre alt oder mobil eingeschränkt sind. Es ist nicht für eine touristische Nutzung ausgelegt“, betont Schmitz.

Der Knackpunkt, um den es sich nun dreht, ist, dass die jetzige Planung eine Änderung des Bebauungsplans notwendig macht. „Es sind mehrere Sachen, die angepasst werden müssen“, sagt Zalewkis. Beispielsweise werden zum Teil Baugrenzen überschritten, „dafür an anderer Stelle aber unterschritten“, erklärt Schmitz. Auch Firsthöhen und Dachneigungen entsprechen derzeit nicht der Vorschrift.

„Um die Belange der Stadt zu berücksichtigen, wurde der Plan angepasst.“

Heinrich-Peter Schmitz, Architekt

Bei einem früheren, dem Bebauungsplan konformen Entwurf, hatte man sich genau an die Vorgabe der geschlossenen Bauweise gehalten. „Das heißt, wir hätten nicht nur an der Straßenfront lückenlos gebaut, sondern auch zum benachbarten Haus Mosella“, so Schmitz. Die ursprüngliche Planung sah auch vor, die grüne Mitte als Parkfläche zu nutzen, mit Ein- und Ausfahrt zum Brühl hin, was für ein hohes Verkehrsaufkommen in der Straße gesorgt hätte. „Der neue Plan ist so für die Anwohner viel verträglicher“, sagt Schmitz. Dass gebaut wird, steht für Architekt und Investor außer Frage. „Das Grundstück wurde erworben, um es zu bebauen“, merkt der Architekt an. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 30 Millionen Euro.

Warum man die Bürger bisher nicht mit eingebunden hat, beantwortet Projektleiter Zalewski: „Wir haben ja noch gar keine Zustimmung für die Änderung des Bebauungsplans.“ Es sei üblich, erst nach Stellung eines Bauantrags die Bürger zu informieren. „Man weiß ja jetzt noch nicht, ob noch einmal umgeplant werden muss.“