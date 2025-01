Tausende Meter Kabel gestohlen Wer machte sich an PV-Anlage in Hambuch zu schaffen? 21.01.2025, 16:00 Uhr

i Den Zaun trennten Unbekannte an der Trafo-Station der PV-Anlage auf, um das Diebesgut abtransportieren zu können. Auf der anderen Seite machten sie dies ebenso, um einen Fluchtweg zu erhalten. Georg Valder

Georg Valder ist stinksauer: Der Unternehmer, der eine 3500 Module umfassende PV-Anlage bei Hambuch baut, steht vor einem Scherbenhaufen. Diebe haben einen großen Schaden angerichtet – und das, bevor die Anlage in Betrieb gegangen ist.

Im Vorfeld hat Georg Valder sein Großprojekt Nerven gekostet. Kein Verfahrensschritt lief reibungslos, um eine 3500 Module umfassende Photovoltaikanlage in Hambuch im 200-Meter-Bereich an der A48 an den Start zu bringen. Jetzt muss sich der Unternehmer, wenige Wochen bevor die PV-Anlage hätte scharf geschaltet werden sollen, mit einem massiven Diebstahl auseinandersetzen.

