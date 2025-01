Theater in der Knabenschule Wer kocht die beste Suppe in Treis? Thomas Esser 27.01.2025, 11:00 Uhr

i Wer von den beiden Gästen ist den nun der obligatorische Testesser. Beide Parteien sind sich da zunächst nicht einig. Thomas Esser

Bei der jüngsten Aufführung der Treiser Theatergruppe steht die Frage um den besten Koch der Region im Raum. Ein Restaurantkritiker soll es inkognito herausfinden. Doch wer von den Gästen ist nun der Testesser?

Wenn zwei konkurrierende Köche nicht gut aufeinander zu sprechen sind, dann könnten neben Kochlöffeln und Töpfen auch schon mal die Fäuste fliegen. So jedenfalls in der Komödie „Das Tal der Suppen“ (Autor Dirk Salzbrunn), das die Theatergruppe in Treis in der örtlichen Knabenschule zum Besten gibt.

