Personalwechsel in Cochem Wer ist die neue Chefin der Tourist-Information? Ulrike Platten-Wirtz 13.10.2026, 15:02 Uhr

i In der Tourist-Information in Cochem zieht bald eine neue Chefin ein. Ulrike Platten-Wirtz

Ab kommenden Januar soll die Tourist-Information Ferienland Cochem eine neue Leitung bekommen. Die verantwortlichen Gremien haben sich auch bereits für einen Bewerber entschieden. Warum dauert es so lange, bis der Name preisgegeben wird?

Wer wird ab dem kommenden Jahr die Tourist-Information im Ferienland Cochem leiten? Diese Frage schwebt seit Monaten über der Region. Doch noch ist nichts in trockenen Tüchern. Seit Juni dieses Jahres sucht das Ferienland Cochem eine neue Leitung für die Tourist-Information.







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