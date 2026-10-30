Die Laiendarsteller vom Müdener Theaterverein proben ein neues Stück. Am zweiten Novemberwochenende wird es in er Bungerthalle bei „Die Dinosaurier – Remmidemmi im Altenheim“ turbulent zugehen.
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Eine neue Aufführung des Müdener Theatervereins Harimm wirft seine Schatten voraus. Die örtliche Bungerthalle hat sich, als bewährter Veranstaltungsort für alle bisherigen Aufführungen, aktuell in eine große Theaterbaustelle verwandelt. In dieser wird zum Aufbau eines dem neuen Stück angepassten Bühnenbildes derzeit kräftig gezimmert, tapeziert und gemalert.