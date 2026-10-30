Theaterverein Harimm Müden
Wenn vier Rentner ein Seniorenheim aufmischen
Das Ensemble des Müdener Theatervereins Harimm ist derzeit mit dem Bühnenaufbau und dem Proben für das neue Stück "Die Dinosauri
Das Ensemble des Müdener Theatervereins Harimm ist derzeit mit dem Bühnenaufbau und dem Proben für das neue Stück "Die Dinosaurier - Remmidemmi im Altenheim" beschäftigt.
Thomas Esser

Die Laiendarsteller vom Müdener Theaterverein proben ein neues Stück. Am zweiten Novemberwochenende wird es in er Bungerthalle bei „Die Dinosaurier – Remmidemmi im Altenheim“ turbulent zugehen.

Lesezeit 1 Minute
Eine neue Aufführung des Müdener Theatervereins Harimm wirft seine Schatten voraus. Die örtliche Bungerthalle hat sich, als bewährter Veranstaltungsort für alle bisherigen Aufführungen, aktuell in eine große Theaterbaustelle verwandelt. In dieser wird zum Aufbau eines dem neuen Stück angepassten Bühnenbildes derzeit kräftig gezimmert, tapeziert und gemalert.
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