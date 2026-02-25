Elementarschäden im Fokus
Wenn Unwetter den Kreis Cochem-Zell schwer treffen
Das Kreishaus in Cochem. Da das Gebäude in der Überschwemmungszone liegt, kann es nicht gegen Elementarschäden versichert werden. Dennoch würde es in eine Gesamtversicherung mit einbezogen werden.
Dieter Junker

Mit Schäden durch Starkregen, Hochwasser und andere Witterungseinflüsse ist wegen des von Menschen verursachten Klimawandels vermehrt zu rechnen. Das gilt auch für Gebäude in Besitz des Kreises Cochem-Zell. Wie also sind die zu versichern?

Der Klimawandel verursacht vermehrt Starkwetter-Ereignisse und Naturkatastrophen. Starke Regenfälle, Überschwemmungen, Erdrutsche, Schneedruck sorgen dabei für große Schäden an Gebäuden. Elementarschäden, für die eine klassische Gebäudeversicherung nicht aufkommt.

