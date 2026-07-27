Eifel Rallye Festival 2026
Wenn Rallye-Geschichte in der Eifel gefeiert wird
Insgesamt 160 Autos aus sechs Jahrzehnten des Rallyesports gingen an drei Tagen auf „die Piste“.
Insgesamt 160 Autos aus sechs Jahrzehnten des Rallyesports gingen an drei Tagen auf „die Piste“.
Jürgen Braun

Historische Rallye-Fahrzeuge, internationale Gäste und eine außergewöhnliche Atmosphäre: Was macht das Event in der Vulkaneifel so besonders? Ein Blick hinter die Kulissen.

Lesezeit 4 Minuten
Alle spielten mit an diesen drei Tagen. Das Wetter, die Teilnehmer, die Fans, die Menschen in der Stadt und auf den Dörfern, die rund 800 Helferinnen und Helfer, die der MSC Daun und der Co-Mitveranstalter, die Histo-Organisation „slowly sideways“, für dieses gigantische Festival des historischen Motorsports rekrutiert hatten.
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