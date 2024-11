Theatergruppe bringt Komödie zur Aufführung Wenn plötzlich die Royals den Mosel-Riesling wollen: So könnte das in Bullay aussehen 31.10.2024, 13:16 Uhr

i Die Bullayer Theatergruppe fiebert ihrem Auftritt entgegen. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Ulrike Platten-Wirtz

Die royale Familie aus Großbritannien kündigt seinen Besuch an der Mosel an: So sieht jedenfalls die alternative Realität aus, die die Theatergruppe aus Bullay auf die Bühne bringt. So in etwa könnte ein solcher royaler Besuch aussehen.

Es geht um Wein, genauer gesagt um Riesling aus den Lagen rund um Bullay. Für dieses edle Tröpfchen interessiert sich plötzlich die royale Familie aus Großbritannien und kündigt einen Besuch an der Mosel an. Das ganze Dorf steht Kopf, als Sir Percy (Bernward Große Sandermann) aus „good old England“ sich als Vorkoster zu einer Weinprobe anmeldet.

