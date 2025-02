„Bogatte“ zu Faider Karneval Wenn Maskierte plötzlich vor der Tür stehen 13.02.2025, 08:27 Uhr

i So sieht es aus, wenn unbescholtene Bürger von einer Gruppe Bogatte überfallen werden. Stefan Thomas

Im Eifeldorf Faid lebt eine alte Tradition wieder auf. Bis zur Unkenntlichkeit Maskierte ziehen am Freitag vor Karneval durch die Straßen und Häuser im Ort. Was hat es damit auf sich?

Ob Bankräuber, Hexe, Greis oder Anonymous: Bis zur Unkenntlichkeit Maskierte ziehen abends durch die dunklen Straßen von Faid, klingeln an fremden Türen und fordern Einlass. Was sich anhört wie der Beginn eines Kriminalromans, hat in Wirklichkeit in dem Eifeldorf eine lange Tradition.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen