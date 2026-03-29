Weinprobe im Calmont-Forum
Wenn Königinnen königliche Genüsse präsentieren
Auch ein samtig feiner Pfirsichbrand und ein süßer Likör vom roten Weinbergpfirsich trafen auf gewogene Abnehmer. Die amtierende
Auch ein samtig feiner Pfirsichbrand und ein süßer Likör vom roten Weinbergpfirsich trafen auf gewogene Abnehmer. Die amtierenden Weinrepräsentantinnen aus den drei anstellenden Moselorten Bremm, Ediger-Eller und Neef sorgten für die Bewirtung.
Thomas Esser

Der Calmont ist als steilster Weinberg Europas einfach spektakulär. Spektakulär sind aber auch seine Erzeugnisse: Davon konnten sich Besucher überzeugen, die Weine und Produkte des roten Moselweinbergspfirsichs genossen – mit wunderbaren Häppchen.

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Im mit erwartungsfreudigen Weinfreunden voll besetzten Saal des örtlichen Calmont-Forums ging es am Freitag, passend zur Genussregion Mosel, genussvoll zur Sache. Um allen diesbezüglich bekennenden Genießern einen unvergesslichen Abend zu bieten, hatte der Förderverein Calmont-Region um seinen Vorsitzenden Richard Derber zu einer Verkostung von zehn regionalen Spitzenweinen eingeladen.

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Kreis Cochem-ZellWeinbau

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