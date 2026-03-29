Der Calmont ist als steilster Weinberg Europas einfach spektakulär. Spektakulär sind aber auch seine Erzeugnisse: Davon konnten sich Besucher überzeugen, die Weine und Produkte des roten Moselweinbergspfirsichs genossen – mit wunderbaren Häppchen.
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Im mit erwartungsfreudigen Weinfreunden voll besetzten Saal des örtlichen Calmont-Forums ging es am Freitag, passend zur Genussregion Mosel, genussvoll zur Sache. Um allen diesbezüglich bekennenden Genießern einen unvergesslichen Abend zu bieten, hatte der Förderverein Calmont-Region um seinen Vorsitzenden Richard Derber zu einer Verkostung von zehn regionalen Spitzenweinen eingeladen.