Weinprobe im Calmont-Forum Wenn Königinnen königliche Genüsse präsentieren Thomas Esser 29.03.2026, 12:00 Uhr

i Auch ein samtig feiner Pfirsichbrand und ein süßer Likör vom roten Weinbergpfirsich trafen auf gewogene Abnehmer. Die amtierenden Weinrepräsentantinnen aus den drei anstellenden Moselorten Bremm, Ediger-Eller und Neef sorgten für die Bewirtung. Thomas Esser

Der Calmont ist als steilster Weinberg Europas einfach spektakulär. Spektakulär sind aber auch seine Erzeugnisse: Davon konnten sich Besucher überzeugen, die Weine und Produkte des roten Moselweinbergspfirsichs genossen – mit wunderbaren Häppchen.

Im mit erwartungsfreudigen Weinfreunden voll besetzten Saal des örtlichen Calmont-Forums ging es am Freitag, passend zur Genussregion Mosel, genussvoll zur Sache. Um allen diesbezüglich bekennenden Genießern einen unvergesslichen Abend zu bieten, hatte der Förderverein Calmont-Region um seinen Vorsitzenden Richard Derber zu einer Verkostung von zehn regionalen Spitzenweinen eingeladen.







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