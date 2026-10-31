Eine Kindheit in der Eifel
Wenn in Pilligs Tanzhaus Charly der Blaue Engel „flog“
Das Foto zeigt Inge Arenz Onkel Toni mit seinen Enkeln und der Kuh. So wurde in früheren Zeiten Silage für das Winterfutter gema
Das Foto zeigt Inge Arenz Onkel Toni mit seinen Enkeln und der Kuh. So wurde in früheren Zeiten Silage für das Winterfutter gemacht.
Inge Arenz

Mit dem Herbst brache früher in Düngenheim und Umgebung auch die Zeit der Bälle an. Nein, nicht der Fuß- oder Volleybälle, sondern der Tanzabende. Die waren nicht nur dann besonders, wenn der „Blaue Engel“ auf dem Tresen stand. 

Lesezeit 3 Minuten
Im Herbst gab es für uns wieder ein paar Abwechslungen: War der Sommer voller Arbeit und ohne irgendwelche Vergnügen, gab es Herbstbälle. Früher war es das Erntedankfest, das in der Kirche groß aufgezogen wurde, mit Dankgottesdienst und den Gaben des Feldes auf den Stufen des Altars.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren