Eine Kindheit in der Eifel Wenn in Pilligs Tanzhaus Charly der Blaue Engel „flog“ Inge Arenz 31.10.2026, 06:00 Uhr

i Das Foto zeigt Inge Arenz Onkel Toni mit seinen Enkeln und der Kuh. So wurde in früheren Zeiten Silage für das Winterfutter gemacht. Inge Arenz

Mit dem Herbst brache früher in Düngenheim und Umgebung auch die Zeit der Bälle an. Nein, nicht der Fuß- oder Volleybälle, sondern der Tanzabende. Die waren nicht nur dann besonders, wenn der „Blaue Engel“ auf dem Tresen stand.

Im Herbst gab es für uns wieder ein paar Abwechslungen: War der Sommer voller Arbeit und ohne irgendwelche Vergnügen, gab es Herbstbälle. Früher war es das Erntedankfest, das in der Kirche groß aufgezogen wurde, mit Dankgottesdienst und den Gaben des Feldes auf den Stufen des Altars.







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