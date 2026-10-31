Mit dem Herbst brache früher in Düngenheim und Umgebung auch die Zeit der Bälle an. Nein, nicht der Fuß- oder Volleybälle, sondern der Tanzabende. Die waren nicht nur dann besonders, wenn der „Blaue Engel“ auf dem Tresen stand.
Lesezeit 3 Minuten
Im Herbst gab es für uns wieder ein paar Abwechslungen: War der Sommer voller Arbeit und ohne irgendwelche Vergnügen, gab es Herbstbälle. Früher war es das Erntedankfest, das in der Kirche groß aufgezogen wurde, mit Dankgottesdienst und den Gaben des Feldes auf den Stufen des Altars.