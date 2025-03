Wie groß ist die Gefahr, dass die Erde von einem großen Asteroiden getroffen wird - diese Frage hat in den jüngsten Monaten mehrere Zeitungen beschäftigt. Ein Experte hat in der Sternwarte Hoher List in der Eifel dazu Auskunft gegeben.

Ein Angstszenario hat die Zeitung mit den vier großen roten Buchstaben verbreitet, als sie im Sommer von einem „Killer-Asteroiden“ fabulierte, der Kollisionskurs auf die Erde genommen habe. Wie viel ist an diesem Szenario dran, und wie gefährlich können tatsächlich Asteroiden oder Meteoriten – erinnert sei an den „Dino-Killer“ – dem Blauen Planeten werden? Darüber hat Christian Gritzner in der Sternwarte Hoher List informiert. Gritzner ist Gruppenleiter für Sonnensystemmissionen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt – und er hat dort eine heikle Aufgabe, über die er vor 50 Zuhörern beim Monatsvortrag in der Sternwarte „Hoher List“ Auskunft gibt.

Einschläge durch Asteroiden und Kometen: Ist das realistisch? Der Asteroid mit der Kennung YR4 hat seit Anfang des Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt hieß es, die Wahrscheinlichkeit, mit der der Himmelskörper auf die Erde auftreffe, liege bei drei Prozent. Dann vor wenigen Wochen Entwarnung: Die Nasa teilte mit, dass von diesem Asteroiden mit einem Durchmesser von 40 Kilometern bis zum Jahr 2032 keine Gefahr ausgehe. Aber Experte Gritzner weiß: 30.000 bis 90.0000 Asteroiden im Kuiper-Gürtel am Rande unseres Sonnensystems müssen in ihrer Flugbahn genau beobachtet werden.

„Asteroiden punktgenau irgendwohin absichtlich zu lenken: Das ist nicht möglich. Wir müssen die Technik durch Impaktoren nutzen, um unsere Biosphäre zu schützen.“

Christian Gritzer, Gruppenleiter Sonnensystemmissionen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Was sind Kometen, und wie werden diese erforscht? Kleine Himmelskörper, die meist einen Durchmesser von weniger als 1000 Kilometer haben, ziehen durch das All – sie sind Reste von der Entstehung des Sonnensystems und bestehen überwiegend aus Eis und Staub, sind darüber hinaus sehr kalt. Charakteristisch ist der Ionen-Schweif, der sichtbar wird, wenn der Komet in Sonnennähe gerät. Die nebelige Hülle kann zwei bis drei Millionen Kilometer lang sein, so Gritzner. 4500 Kometen seien bekannt, zurzeit umkreisen etwa 500 unsere Sonne. Ihr Entstehungsort ist, so Gritzner, „im kalten Bereich des Sonnensystems“, und sie kommen von jenseits des Planeten Neptun aus dem sogenannten Kuiper-Gürtel. Ihre Zahl steigt von Jahr zu Jahr – auch ein Beweis für die immer besser werdenden Beobachtungsmethoden. Die Raumsonde Rosetta, 2004 von der Erde gestartet, landete auf dem Kometen Tschuri. „Die Forscher stellten überraschend fest, dass der Kern des Kometen in zwei Teilen zusammengewachsen war“, erläutert der Experte. Generell ist zu sagen, dass Kometen sehr lange um eine Sonne kreisen, sie verlieren dabei ihr Material und zerfallen. Als Meteoritenschauer treten sie dann in die Atmosphäre ein.

Was passiert, wenn Objekte aus dem All auf die Erde treffen? Mit einer hohen Geschwindigkeit von mindestens 11,2 Kilometer pro Sekunde treten Himmelskörper in die Atmosphäre ein, wo sie, so Gritzner, „extrem abgebremst werden und glühen, das heißt: Das Material schmilzt weg.“ Bruchstücke fallen mit einem hohen Tempo auf den Erdboden. „Das ist in etwa so schnell wie ein Fallschirmspringer, bevor er den Schirm auslöst.“ Ein lauter Knall ist hörbar – der Meteorit trifft mit 60-facher Schallgeschwindigkeit ein. Und löst mitunter starke Schäden aus – wie der Meteorit, der vor zwölf Jahren in der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk niederging. Der 540 Kilogramm schwere und 17 Meter große Eindringling ließ Fensterscheiben zerplatzen, 1500 Menschen wurden verletzt. Dieser Meteorit entwickelte eine Energie von 500 Kilotonnen TNT – das 40-Fache der Stärke der Hiroshima-Bombe. Gritzners nüchterne Einschätzung: „Es kann überall die Erde treffen.“ Besonders stark sei in der Neuzeit der Eisen-Meteorit gewesen, der 1908 Sibirien getroffen und dabei einen Wald verwüstet und mehrere Menschen zu Tode gebracht hat.

i Ein Asteroid stürzt auf die Erde - meist sind es Objekte, die recht klein sind. Fotolia. revers_jr - Fotolia

Wie lassen sich Himmelskörper von ihrem Kollisionskurs abbringen? Ein spannendes Thema, wie Gritzner bekennt – und ein lebenswichtiges. Gritzner selbst habe dieses Thema in seiner Karriere „nicht losgelassen“. Inzwischen ist er Mitglied in einem Beratungsgremium im Büro zur planetarischen Verteidigung der europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Daten aus vielen Teleskopen rund um den Erdball liefern wichtige Daten. Wenn ein größerer Asteroid die Erde trifft, dann schlägt er einen Krater, in dem bis zu 100-fach verdampftes Bodenmaterial betroffen ist – eindrucksvolles Beispiel ist der Medio-Krater in Arizona, der einen Durchmesser von 1200 Metern und eine Tiefe von 170 Metern hat. „Falls Objekte mit einem Durchmesser von 1 Kilometer auf die Erde treffen, können die Schäden deutlich größer sein“, berichtet Gritzner. In einer Simulation haben Wissenschaftler ermittelt, dass ein solches Objekt beim Auftreffen auf den Atlantischen Ozean eine gigantische Welle auslöst, die so hoch sein werde, wie der Ozean tief ist: circa vier Kilometer. An den Küsten käme eine Welle an, die hoch ist wie ein Wolkenkratzer: 50 bis 100 Meter.

i Unser Foto zeigt die simulierte Annäherung der Raumsonde Rosetta mit dem Lander Philae an den Kometen "Tschuri". Rosetta landete 2016 auf dem Kometen. Foto: DLR/dpa DLR/dpa

Derzeit wisse man von etwa 1100 Objekten, mit einem Durchmesser von mehr als einem Kilometer, davon seien 95 Prozent gefunden. „Was da oben rumfliegt und runterfällt, ist nur durch astronomische Beobachtung ermittelbar“, erläutert Gritzner. Ein großer Meteorit wie der Dino-Killer vor 65 Millionen Jahre hätte einen globalen Impact: die Opferzahl würde in die Millionen gehen, das Sonnenlicht würde eingetrübt sein, Missernten die Folge.“ Die Erde zu schützen sei eine wichtige Aufgabe, dabei gehe es darum, Himmelskörper entweder zu zerstören oder sie von ihrer Bahn abzubringen. Bei erster Variante gebe es viele Unwägbarkeiten, deswegen tendiere man dazu, „ein Objekt aus der Bahn zu schubsen“. Dazu müsse eine Raumsonde als Abwehrsystem wirken und einen Impuls auslösen. Bereits zweimal getestet wurden mit Erfolg sogenannte Impaktoren im All, das sind Einschlagsonden. „Aida“, eine gemeinsame Mission von Nasa und Esa, zielt darauf ab, mit einer Sonde Asteroiden abzuwehren. Erfolgreich gestartet wurde die Sonde „Dart“, die 2021 Kurs auf den Meteoriten Didymos nahm. Auf dessen Begleiter Didymoon schlug die Sonde ein – und veränderte dessen Umlaufbahn. Ein erfolgreicher Test für weitere Missionen, von der eine im nächsten Jahr Wirkung entfalten soll.

Sehr nahe kommen wird der Erde ein Asteroid mit Namen „Apophis“ – ausgerechnet am Freitag, 13. April 2029, wird er in 100 Kilometer Abstand vorbeifliegen. „Auf keinen Fall wird er die Erde treffen“, betont der Experte. Insgesamt sieht Christian Gritzners Langzeitprognose so aus: „Laut Statistik wird eine globale Katastrophe alle 500.000 Jahre passieren. Wir müssen genauer schauen, was oben so rumfliegt.“ Und man müsse „auf jeden Fall“ Vorsorge betreiben. Eine Abwehrplanung läuft bereits. „Wir müssen durch Astronomie und Raumfahrt unsere Biosphäre schützen.“

Der nächste Monatsvortrag in der Sternwarte „Hoher List“ befasst sich mit dem Thema „Plasma im Universum“. Dazu trägt Professor Karl Mannheim vom Lehrstuhl für Astronomie und Astrophysik Würzburg am Mittwoch, 16. April, 19 Uhr, vor.

Partielle Sonnenfinsternis beobachten

Eine partielle Sonnenfinsternis kann in der Sternwarte am Samstag, 29. März, beobachtet werden. Die Astronomische Vereinigung Vulkaneifel am Hohen List bietet von 10 bis 15 Uhr ein umfangreiches Programm zum Astronomietag 2025 an. Teleskope in den Beobachtungskuppeln und auf dem Freigelände sind im Einsatz. Weiterhin stehen AVV-Mitglieder im Lernraum mit Erklärungen zur Himmelsmechanik, in der Instrumentensammlung und im Kontrollraum zur Verfügung, um Fragen der Besucher zu beantworten. Kinder können sich auf spannende Experimente freuen. Um 10:30 Uhr findet ein einführender Vortrag von Martin Miller zur Sonnenfinsternis statt. Höhepunkt ist die Beobachtung der partiellen Sonnenfinsternis von 11 bis 13 Uhr mit Teleskopen, die mit einem speziellen Filter ausgestattet sind. Zum Abschluss um 14 Uhr gibt es einen Vortrag zur „Faszination Astronomie“ von Professor Uli Klein. Eine Anmeldung ist unter kontakt@hoher-list.de erforderlich. Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht. red