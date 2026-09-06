Brot und Pizza in Briedern Wenn Feuerwehrleute den alten Backes anheizen Thomas Esser 06.09.2026, 13:00 Uhr

i Die engagierten Hobbybäcker der Freiwilligen Feuerwehr sorgten beim alljährlichen Backesfest auch heuer für deftige und süße Gaumenfreuden aus dem alten Backrohr. Thomas Esser

Normalerweise löschen sie Feuer – beim Backesfest in Briedern sorgen sie selbst für ordentlich Hitze: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben den alten Backes restauriert und zeigen dort Jahr für Jahr ihr Können als Hobbybäcker.

Dass die Feuerwehr Jahr für Jahr das Backesfest auf die Beine stellt, freut Ortsbürgermeister Peter Görgen. Doch die Floriansjünger belassen es nicht beim Feiern: Das mittlerweile in die Jahre gekommene Backrohr haben sie fachmännisch restauriert und damit für die Zukunft gerüstet.







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