Normalerweise löschen sie Feuer – beim Backesfest in Briedern sorgen sie selbst für ordentlich Hitze: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben den alten Backes restauriert und zeigen dort Jahr für Jahr ihr Können als Hobbybäcker.
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Dass die Feuerwehr Jahr für Jahr das Backesfest auf die Beine stellt, freut Ortsbürgermeister Peter Görgen. Doch die Floriansjünger belassen es nicht beim Feiern: Das mittlerweile in die Jahre gekommene Backrohr haben sie fachmännisch restauriert und damit für die Zukunft gerüstet.