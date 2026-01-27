Ein Leben im Schatten Wenn die Sonne wehtut: Eifelerin hat seltene Krankheit 27.01.2026, 06:00 Uhr

i Den Spezialschirm mit UV-Schutz braucht Beatrix Fochs heute nur noch selten. Grund dafür ist ein neues Medikament. Susanne Stumm

Beatrix Fochs aus Pützborn leidet an einer seltenen Krankheit: Sonnenstrahlen bedeuten für sie höllische Schmerzen. Die pensionierte Schulleiterin berichtet, wie es ist, immer im Schatten zu leben.

Daun. „Wir werden auch Schattenspringer genannt“, sagt Beatrix Fochs. „Wir sind Menschen, die von Schatten zu Schatten gehen, denn uns tut die Sonne weh.“ Sie leidet an Erythropoetischer Protoporphyrie (EPP), einer sehr seltenen angeborenen Stoffwechselkrankheit.







Artikel teilen

Artikel teilen