Theater in Dohr Wenn die Putzfrau das Kaufhaus Dickeschanz rettet Thomas Esser 13.10.2025, 07:00 Uhr

i Verkaufsleiter Gino (rechts) weiß sich vor dem nervigen Unternehmensberater Carsten Maschmaurer eindrucksvoll in Szene zu setzen und füttert ihn zunächst mit haarsträubenden Fake News. Thomas Esser

Was passiert eigentlich, wenn in einem Kaufhaus die Umsätze wegbrechen? Ist der Laden noch zu retten? Fragen wie diesen geht der Theaterverein Dohr in seinem jüngsten Streich nach. Es bleibt trotz des ernsten Themas gewohnt humorvoll.

Dass man in einem Kleinkunsttheater auch groß aufspielen kann, das beweisen aktuell wieder die engagierten Bühnenakteure des örtlichen Theatervereins in Dohr. Dabei bestechen sie nicht nur durch ihre ausgeprägte Spielfreude, die sich in amüsanten Dialogen und Monologen widerspiegelt, sondern können im Dreiakter „Kaufhaus in Trouble“ ebenso mit überraschenden Szenenwechseln begeistern.







