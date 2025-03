Die Abwicklung einer zufriedenstellenden Betriebsnachfolge ist für übergebende Unternehmer oder Unternehmerinnen wohl die letzte berufliche Herausforderung. Rainer Berenz (62) hat die Herausforderung gemeistert und seine 1994 gegründete Steuerberatungskanzlei in Kaisersesch an die jüngere Generation übergeben. Das Unternehmen firmiert fortan unter dem Namen Berenz & Burggraf GmbH Steuerberatungsgesellschaft. Die Tochter des Firmengründers Lena Berenz (29) und Philipp Burggraf (32) sind hoch motiviert, die renommierte Kanzlei mit derzeit 18 Mitarbeitenden in die Zukunft zu führen.

„Ich bin stolz darauf, mein Lebenswerk in die Hände meiner Tochter zu legen und dass so die Kanzlei in der Familie bleibt“, sagt Rainer Berenz. Er schätzt auch, dass Philipp Burggraf, der seit drei Jahren als Mitarbeiter auf die Nachfolge vorbereitet wurde, die Tradition der Familie fortsetzt. Die wichtigste Grundlage bei den Planungen zur Übergabe war für Berenz, dass seine Kanzlei als eigenständiges Unternehmen weiter bestehen sollte: „Auf gar keinen Fall wollte ich den Betrieb an einen großen Anbieter verkaufen, obwohl es einige Angebote gab.“

Gründe für die Entscheidung sind vielfältig

Die Gründe für diese Entscheidung seien vielfältig, erklärt Berenz. Bei einem Verkauf an einen Konzern bestünde die Gefahr, dass die in jahrelanger Arbeit erworbene Identität und der Ruf des Unternehmens verloren gehen: „Nur durch persönlichen Kontakt können wir bei unseren Mandanten das Vertrauen herstellen, dass in unserer Branche so wichtig ist.“ Doch auch wirtschaftliche Gründe sprechen nach Berenz’s Meinung gegen den Verkauf an einen großen Anbieter. Er erklärt: „Familiengeführte Unternehmen haben oft eine höhere Loyalität von Kunden und Mitarbeitenden, was sich positiv auf die langfristige Stabilität und den Erfolg auswirkt.“

Die neuen Partner, Lena Berenz und Philipp Burggraf, bringen eine Vielzahl von Erfahrungen und Fachkenntnissen mit. „Diese werden der Kanzlei helfen, unseren Mandanten erstklassige Beratung und individuelle Lösungen anzubieten“, erklärt Rainer Berenz. Seine Tochter war nach Abschluss ihres BWL-Studiums als Master of Science an der Uni Trier zunächst vier Jahre in einer renommierten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. Nach dem Steuerberaterexamen entschied sie sich schon bald, in die Kanzlei ihres Vaters einzusteigen. Sie versichert: „Ich bin stolz darauf, die Tradition meines Vaters fortzuführen.“

„Ich freue mich, jetzt Teil des Partnerteams zu sein und innovative Lösungen für unsere Mandanten entwickeln zu können.“

Philipp Burggraf

Philipp Burggraf absolvierte zunächst eine Ausbildung im mittleren Dienst der Finanzverwaltung. Im Anschluss folgte ein duales Studium an der Fachhochschule für Finanzen in Edenkoben im gehobenen Dienst zum Diplom-Finanzwirt (FH). Nach mehrjähriger Tätigkeit als Sachbearbeiter und Betriebsprüfer legte er das Steuerberaterexamen ab, worauf die Bestellung zum Steuerberater folgte. Burggraf ist seit 2022 in der Kanzlei tätig. Er sagt: „Ich freue mich, jetzt Teil des Partnerteams zu sein und innovative Lösungen für unsere Mandanten entwickeln zu können.“

Als „Glücksfall“ bezeichnet Rainer Berenz die gelungene Übergabe seiner Kanzlei: „Ich habe volles Vertrauen in die Fähigkeiten meiner jungen Nachfolger. Sie bringen neue Perspektiven mit, die das Unternehmen weiter voranbringen werden.“ So schätzt er unter anderem, dass seine Tochter die Digitalisierung auf den neuesten Stand bringt, während diese auf die langjährige Berufserfahrung ihres Vaters zurückgreifen kann.

Kanzlei besteht seit 1994

Die Kanzlei, die seit 1994 besteht, bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Steuerberatung, Finanz- und Lohnbuchhaltung und Unternehmensberatung an. Sie hat sich durch fachliche Expertise und durch persönliche Betreuung einen hervorragenden Ruf in der Region erarbeitet.