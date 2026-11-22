Treiser Ensemble Wenn der Weihnachtsabend zum vergnüglichen Theater wird Thomas Esser 22.11.2026, 18:00 Uhr

i Polizeiwachtmeister Sedlmeier bei den Ermittlungen, um einem Einbrecher das Handwerk zu legen. Thomas Esser

„Knecht bei Ruprecht“ heißt das neue Stück der Theatergruppe aus Treis, das auf der Kleinkunstbühne der Knabenschule gezeigt wird

Während draußen ein nasskalter November mit grauem Himmel für Tristesse sorgt, hält derzeit das Treiser Theaterensemble mit der Komödie „Knecht bei Ruprecht“ (Andreas Leopold) amüsant und erlebenswert dagegen. Unter der Regie von Elke Gräf auf der Kleinkunstbühne der Knabenschule, die sich als geeignete Plattform bewährt hat, präsentiert man den neuen Dreiakter.







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