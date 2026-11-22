„Knecht bei Ruprecht“ heißt das neue Stück der Theatergruppe aus Treis, das auf der Kleinkunstbühne der Knabenschule gezeigt wird
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Während draußen ein nasskalter November mit grauem Himmel für Tristesse sorgt, hält derzeit das Treiser Theaterensemble mit der Komödie „Knecht bei Ruprecht“ (Andreas Leopold) amüsant und erlebenswert dagegen. Unter der Regie von Elke Gräf auf der Kleinkunstbühne der Knabenschule, die sich als geeignete Plattform bewährt hat, präsentiert man den neuen Dreiakter.